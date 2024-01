ANAC CIG e APPALTI | Occorre cambiare per semplificare veramente | 19 1 2024

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

SUGLI APPALTI NEI COMUNI SERVE VERA

SEMPLIFICAZIONE. LA DIGITALIZZAZIONE COMPLICA LA VITA NEI COMUNI E NON SEMPLIFICA, UNCEM: PIATTAFORME PIU’ SEMPLICI PER DARE VERA TRASPARENZA”Le piattaforme digitali, che i Comuni stanno iniziando con estrema fatica a utilizzare, non sono efficaci. La semplificazione auspicata, grazie alla digitalizzazione di tutti i processi,

sta mettendo in crisi i Comuni. Uncem lo ripete ai Ministeri e ad ANAC. Troppo tempo si impiega per prendere un CIG.

Chiediamo, senza aver finora ottenuto risposte, di eliminare l’obbligo di CIG per

affidamenti inferiori ai 5mila euro. Una procedura semplificata esisteva ed è stata eliminata dal 1° gennaio. Risultato, la vita nei Comuni si è fatta più difficile e le piattaforme sono lente, piene

di insidie che non garantiscono peraltro la trasparenza. Troppo forte è il rischio di errori, non voluti certo, ma la semplificazione si fa in altro modo. Si torni a modelli semplici e veloci che non

blocchino le macchine gestionali dei Comuni, di Comunità montane e Unioni, di tutta la PA”.Lo afferma Marco

Bussone, Presidente nazionale Uncem.

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Via Palestro, 30 –

Puoi

cancellare la tua iscrizione da questa newsletter cliccando qui

Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter clicca qui

Visualizza il messaggio in formato PDF