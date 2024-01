INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DOMANI PRIMA AUDIZIONE DEL NEOPRESIDENTE DEL COMITATO PAOLO BENANTI

(AGENPARL) - ROMA, 17 Gennaio 2024 - Prima audizione alla Camera dei deputati, domani, giovedì 18 gennaio, per Paolo Benanti, nel suo nuovo ruolo di Presidente del Comitato per l’intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Benanti parlerà alle 8,30 in Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a palazzo San Macuto, nell’aula del secondo piano. L’audizione sarà trasmessa in diretta webtv