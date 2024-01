COMUNICATO STAMPA: Giorno della Memoria a Montespertoli. La storia di un eroe dimenticato, il Maresciallo Carmelo Gorgone

(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 *Giorno della Memoria a Montespertoli*

*La storia di un eroe dimenticato, il Maresciallo Carmelo Gorgone*

/Montespertoli (FI), 17 gennaio 2024 -/ In occasione della

commemorazione del Giorno della Memoria il Comune di Montespertoli

invita la cittadinanza alla conferenza dal titolo “*Un eroe dimenticato.

La storia del Maresciallo Carmelo Gorgone*”. L’evento avrà luogo

*domenica 28 gennaio 2024* alle ore 18:00 presso l’*Auditorium “Mauro

Marconcini” del Centro per la cultura della vite e del vino “i Lecci”*,

in Via Lucardese 73.

“/Il cammino di riscoperta della storia della persecuzione nazifascista

nei confronti degli ebrei sul nostro territorio, avviato nel 2021, porta

ogni anno alla luce episodi straordinari di solidarietà ed eroismo.

Questo enorme sforzo, che si deve innanzitutto alla passione del

cavaliere Gabriele Boccaccini, spero che serva non soltanto come

occasione per conoscere il nostro passato, ma anche come momento in cui

la comunità si assume un impegno per il futuro, in particolare con i più

giovani. Quest’anno racconteremo le gesta di Carmelo Gorgone, il

maresciallo dei Carabinieri che all’epoca si adoperò con ogni mezzo per

aiutare i perseguitati dal nazifascismo sul nostro territorio/” dichiara

il Sindaco, Alessio Mugnaini.

La conferenza, inserita nel contesto del più ampio progetto “*La

Montespertoli che salvò gli ebrei*”, *avviato nel 2021* per riscoprire

la presenza ebraica a Montespertoli durante la Shoah, si concentrerà

dunque sul ruolo fondamentale svolto dall’allora comandante dei

Carabinieri di Montespertoli nella rete di protezione degli ebrei

presenti all’epoca sul territorio, con il generoso benestare della

famiglia del maresciallo stesso.

Interverranno durante la conferenza, oltre al Sindaco di Montespertoli,

il Cavaliere*Gabriele Boccaccini (*Professor of Second Temple Judaism

and Christian Origins presso la University of Michigan e principale

artefice del progetto), la professoressa*Marta Baiardi* (Istituto

Storico della Resistenza in Toscana), un rappresentante dell’*Arma dei

Carabinieri* e un rappresentante della *Comunità ebraica di Firenze*.

Si ricorda, inoltre, che presso il Centro culturale “Le Corti” in via

Sonnino 1 è presente un’*installazione permanente di pannelli tematici

sulla Shoah a cura dello Yad Vashem*, l’Ente nazionale per la memoria

della Shoah di Gerusalemme, in Israele.