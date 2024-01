CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 18 Gennaio 2024

(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolati fenomeni sulle

Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In

serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con molte nubi.

Peggiora nella notte con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-est.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori con qualche pioggia tra

Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi ancora

sui medesimi settori. In serata residue piogge solo sul Lazio, sereno o

poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania e Calabria settentrionale, sereno o poco

nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni che insistono sulle medesime

regioni; in serata e in nottata attesi ancora isolati piovaschi sulle coste

Tirreniche peninsulari; cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale rialzo da nord a sud.

http://Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos