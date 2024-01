(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 *BONELLI: DEL MASTRO? I DEPUTATI DI FDI DICONO CUE ULTIMAMENTE PORTA UN PO’

DI SFIGA…*

Del Mastro? “Hanno ragione i deputati di FdI, che dicono che ultimamente

porta un po’ di sfiga, un po’ di jella, si trova sempre in situazioni

imbarazzanti…” Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il deputato di

Europa Verde Angelo Bonelli.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

