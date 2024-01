0117 Timer-dic2023

(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 Il progetto “T.I.ME.R. – Tempo di impresa mettiamoci in rete” ammesso alla fase di progettazione esecutiva con ANCI

La Spezia, 17 gennaio 2023 – È stato approvato il progetto “T.I.ME.R. – Tempo di impresa mettiamoci in rete” capofilato dal Comune della Spezia e presentato a fronte dell’Avviso pubblico ANCI “Giovani e Impresa” – iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile universale”, a valere sul “Fondo Politiche giovanili – Anni 2020-2021”.

Con un’aggregazione composta da 11 Comuni del territorio spezzino – Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo, Lerici, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Santo Stefano di Magra, Sarzana e Vezzano Ligure, oltre al Comune capoluogo in veste di capofila ed al Comune di Carrodano, che ha già formalizzato l’adesione e insieme ai 6 partner – Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carispezia, Ufficio Scolastico Regionale – ambito della Spezia, Fondazione Promostudi, Fondazione ITS La Spezia e Isforcoop- il progetto propone attività di analisi, scouting e coinvolgimento attivo dei ragazzi della fascia di età 18-35 anni in attività rivolte al “fare impresa”.

Verranno offerti indirizzi e sostegno per la crescita delle idee imprenditoriali, tenendo conto dei settori trainanti per l’economia locale – logistica portuale, nautica e cantieristica navale, turismo – ma anche delle tipicità e dalle eccellenze locali che interessano le aree rurali e interne della provincia e che sono da valorizzare agli occhi delle giovani generazioni.