(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 *PD, MORETTI: SCHLEIN ALLE EUROPEE? SE SERVE AUMENTARE VOTI PARTITO OK MA

RISCHIA DI OSTACOLARE ELEZIONE DI DONNE*

La candidatura di Elly Schlein alle europee? “Se la sua candidatura può

servire ad aumentare di qualche punto percentuali del partito fa bene,

sapendo che c’è però un prezzo da pagare: Conte, e non solo lui, per tutta

la campagna elettorale ci dirà ‘voi vi candidate ma poi a Strasburgo non

andrete’”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Alessandra

Moretti, esponente del Partito Democratico. “L’altro punto è che la

candidatura della segretaria potrebbe, diciamo così, un po’ ostacolare

l’elezione di donne, perché con il voto a preferenza ed alternanza di

genere l’elettore voterebbe Schlein come donna e subito dopo un uomo.

Bisogna capire – ha ragionato Moretti a Rai Radio1 – come valorizzare le

donne delle liste”.

