(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 *Riattivazione secondo inceneritore, M5S Terni: “Solidarietà al consigliere

regionale Thomas De Luca dopo i violenti e gravissimi insulti ricevuti dal

vicesindaco. La giunta comunale in confusione non ha la percezione nè il

controllo di quanto succede in città”*

Piena solidarietà e supporto al consigliere regionale Thomas De Luca per i

violenti e gravissimi insulti ricevuti dal vicesindaco di Terni, Riccardo

Corridore, durante uno sfrenato quanto allucinante turpiloquio postato in

un video sulla sua pagina Facebook. Offese pesantissime e inaccettabili che

colpiscono la sfera privata e personale e che nulla hanno a che fare con la

dialettica e lo scontro politico, anche quello più aspro. La “colpa”

sarebbe quella di aver rilevato che erano in corso attività prodromiche

alla riattivazione del secondo inceneritore e di aver detto che il Comune

stava partecipando a tavoli con la Regione in merito alla riattivazione.

Nonostante il fumo che da giorni fuoriusciva dal secondo inceneritore (ex

Printer) e nonostante le molteplici denunce social da parte di singoli

cittadini che da ore si rincorrevano sul web, la giunta comunale si è

accorta solo dopo un il comunicato del M5S dell’attività in corso

nell’impianto, negando di essere al corrente di qualsiasi cosa e accusando

il M5S di atti di sciacallaggio e terrorismo. Salvo poi precipitarsi ad

annunciare un’ordinanza di chiusura dell’impianto. Ordinanza di cui non ci

sarebbe stato bisogno se il nostro fosse stato solo atto di sciacallaggio.

Paradossale poi che lo stesso sindaco Bandecchi perseveri nel sottolineare

la differenza tra inceneritori, a cui si dice contrario, e

termovalorizzatori per i quali invece sarebbe favorevole. Posto che dal

punto di vista del rispetto della normativa sulle emissioni non vi è alcuna

differenza, forse lo stesso sindaco ignora che l’impianto in questione

sarebbe, usando il suo lessico, proprio un termovalorizzatore con recupero

energetico. A parte le evidenti contraddizioni e il solito lessico violento

ed offensivo, emerge una estrema confusione in seno alla giunta comunale.

E’ inaccettabile che non si abbia nè la percezione nè tantomeno il

controllo di quello che sul piano ambientale succede in città.

*Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Terni*