CS Emergenza freddo e numeri utili

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 I CONSIGLI

Controlla e area i locali e regola la temperatura in

maniera opportuna: metti sui termosifoni una vaschetta d’acqua

e isola porte e finestre dagli spifferi.

ATTENZIONE: il monossido di carbono è assai frequente se usi

stufe non manutenzionate.

Isola le mani prima di toccare con precauzione stufe elettriche o

borse d’acqua calda.

Presta attenzione ai bambini piccoli e alle persone anziane

Mantieni contatti con i vicini di casa o con altre persone che

sono sole. Segnala ai Servizi Sociali casi di solitudine o di

persone senza dimora.

Non assumere alcolici: NON aiutano contro il freddo!

Esci di casa nelle ore meno fredde e munisciti di calzature

adatte e vestiti idonei: sciarpa, guanti ed un cappello.

Comitato di Pordenone

Per altre richieste di aiuto

A CHI CHIEDERE AIUTO?

(Trasporto, spesa, farmacia, soccorso alimentare)

Servizio attivato in caso di nevicate o temperature

massimo sotto lo zero termico per tre giorni consecutivi

rilevate dal Centro Meteorologico Regionale

In caso di bisogno chiama i seguenti numeri:

Per problemi sanitari

Medico di famiglia

Per un aiuto da parte del Comune di Pordenone

Dal lunedì al giovedì 8:00 – 16:00, venerdì 8:00 – 14:00

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

Il Numero di emergenza unico europeo 112 è il numero di

telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati

dell’Unione Europea, gratuitamente da rete fissa o mobile anche

quando il telefono non ha SIM, è bloccato o non si ha credito

telefonico. Puoi chiamare il 112 per chiedere urgentemente un

intervento delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco o

dell’assistenza sanitaria.

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00

o rivolgersi alle Caritas Parrocchiali

sabato e domenica dalle 18.00 alle 21.00

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00

lun – mer – gio dalle 9.00 alle 12.00

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00