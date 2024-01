(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 PIANO MATTEI: MARROCCO (FI), “RIFLETTE LA VISIONE DI BERLUSCONI”

“Con la conversione di questo decreto-legge, stiamo dando concreta attuazione al Piano Mattei, punto chiave del programma governativo che mira a definire un modello virtuoso di collaborazione con le Nazioni africane, per recuperare un ruolo strategico per l’Italia. L’obiettivo principale è rimuovere le cause che spingono i migranti, soprattutto i giovani, ad abbandonare la propria terra. Con questo decreto-legge, tracciamo la cornice operativa fondamentale per una programmazione efficace, definendo gli ambiti d’intervento dalla cooperazione allo sviluppo alle esportazioni e investimenti, inclusi il sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile. Considerando l’importanza strategica dell’Africa nel panorama geopolitico ed economico globale, il Piano propone un nuovo approccio alle relazioni fra Italia e stati africani, basato su cooperazione, scambi, partenariato paritario e reciprocamente vantaggioso. Con la presidenza italiana del G7 come opportunità di porre al centro della discussione un grande lavoro sull’Africa, il Piano Mattei può emergere come un modello per altri Paesi europei e contribuire a costruire economie locali solide in Africa per contrastare l’immigrazione forzata e promuovere lavoro e futuro nei Paesi d’origine. Questo riflette la visione di Forza Italia nel solco della direzione tracciata dal Presidente Berlusconi e che pertanto non può che vederci convintamente favorevoli.” Così in Aula la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, durante la discussione del Disegno di legge di conversione per il “Piano Mattei”.

