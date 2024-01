(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 FERRARA, “GIUSTIZIA PER LEO”. IN VISTA DELLE UDIENZE (11 E 19 GENNAIO),

APPOSTO SUL COMUNE LO STRISCIONE PER LEONARDO RIBERTI, MORTO A 21 ANNI

PRECIPITANDO DALL’OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA. IL SINDACO FABBRI:

“LOTTIAMO INSIEME ALLA FAMIGLIA PER FAR EMERGERE LA VERITÀ”

Ferrara, 9 gen – Da oggi c’è uno striscione sulla torre dell’Orologio del

Comune di Ferrara (corso Porta Reno), e recita la frase “Giustizia per

Leo”. Giustizia per Leonardo Riberti, morto a 21 anni, il 21 giugno del

2022 all’ospedale Maggiore di Bologna.

Il ragazzo ferrarese era entrato nella struttura il giorno prima, nel

pomeriggio del 20 giugno, per essere curato e vigilato. Arrivava da un

pronto soccorso psichiatrico. La sua fine è stata sul selciato

dell’ospedale, dopo essere precipitato nel vuoto da circa 15 metri

d’altezza, probabilmente fuggendo dal reparto. Ed è proprio su questa

tragica fine, e sulle possibili connesse responsabilità, che il padre

Davide Riberti sta lottando con tutte le forze per fare chiarezza e

ricostruire quanto avvenuto in quel tragico momento.

“Il Comune di Ferrara, con un piccolo ma significativo gesto, intende

continuare a essere vicino a Leonardo Riberti e alla sua famiglia, nella

lotta per far emergere la verità su questo tragico evento”, così il sindaco

Alan Fabbri.

L’11 gennaio è stata fissata infatti l’udienza per l’opposizione

all’archiviazione rispetto alle possibili e molteplici responsabilità

configurate nei confronti dei sanitari dell’ospedale Maggiore di Bologna.

Il pubblico ministero Luca Venturi, a luglio, aveva chiesto infatti

l’archiviazione per le posizioni del medico che quella sera era di turno

nel reparto di Otorino del Maggiore e l’infermiera del reparto dove era

ricoverato il ventunenne. I genitori di Riberti, che non hanno mai creduto

all’iniziale ipotesi del suicidio, tramite l’avvocato Fabio Anselmo, e la

sorella della vittima, tramite l’avvocato Silvia Galeone, si sono

costituiti parte civile. Avevano depositato la denuncia contro i sanitari

del Maggiore e l’opposizione all’archiviazione nei loro confronti.

Il 19 gennaio è invece la data fissata per l’udienza preliminare per le

repliche e la decisione del giudice se rinviare o meno a giudizio Giulia

Maria Nanni, responsabile del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura

dell’ospedale Sant’Anna di Cona, a Ferrara (assistita da Michele Ciaccia,

che ne ha chiesto il proscioglimento). Nell’udienza preliminare, infatti,

avvenuta lo scorso martedì 26 settembre nel tribunale di Bologna, il pm

Venturi aveva chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo della

psichiatra dell’ospedale ferrarese. Secondo l’accusa, la professionista non

avrebbe fornito le informazioni e le avvertenze necessarie ai colleghi

bolognesi circa le condizioni psichiatriche del ragazzo e l’eventualità che

il giovane potesse mettere in atto comportamenti pericolosi per la sua

incolumità.

*In allegato foto dello striscione appeso da oggi sulla torre dell’Orologio

del Comune di Ferrara, e due immagini di Leonardo Riberti*

