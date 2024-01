MOSTRA VE / IL LEONE D’ORO “POVERE CREATURE!” VINCE AI GOLDEN GLOBE

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 Povere creature! di Yorgos Lanthimos e la protagonista Emma Stone

vincono ai Golden Globe 2024

dopo il Leone d’oro all’80. Mostra di Venezia 2023 /

Per il quarto anno consecutivo un film della Mostra di Venezia

vince il Golden Globe per il miglior film (commedia o drammatico)

La Biennale di Venezia si congratula vivamente con Yorgos Lanthimos, Emma Stone e la produzione di Povere creature! (Poor Things) – film vincitore del Leone d’oro all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2023 – per la conquista ieri sera alla cerimonia dei Golden Globe 2024 dei riconoscimenti per il miglior film commedia e la migliore attrice protagonista (Emma Stone) di una commedia.

Nella rosa delle candidature ai Golden Globe, cinque film erano stati presentati in prima mondiale all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con 14 candidature complessive: Io capitano di Matteo Garrone, Maestro di Bradley Cooper, Priscilla di Sofia Coppola, Society of the Snow di J. A. Bayona, e Povere creature! (Poor Things) di Yorgos Lanthimos.

La Biennale di Venezia si congratula anche con tutte le personalità e le produzioni nominate, in particolare con il film italiano Io capitano di Matteo Garrone, Leone d’argento per la migliore regia all’80. Mostra, e augura a tutti loro un grande “in bocca al lupo!” per il prosieguo della stagione dei premi.

Con Povere creature! questo è il quarto anno consecutivo che un film della Mostra di Venezia vince ai Golden Globe il premio per il miglior film (commedia o drammatico), dopo Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin Mc Donagh nel 2023, Il potere del cane (The Power of the Dog) di Jane Campion nel 2022 e Nomadland di Chloe Zhao nel 2021.

Ai Golden Globe Awards 2024 hanno votato 300 giornalisti di spettacolo in rappresentanza dei media mondiali di 76 Paesi.

L’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera, si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre 2024.

Venezia, 8 gennaio 2024

