ONOFRI, LONGARI E SANTACROCE A RADIO MARTE

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 *CLAUDIO ONOFRI A RADIO MARTE: “IL NAPOLI POTREBBE OFFRIRE ANCHE SIMEONE

PER DRAGUSIN, FORTE DI TESTA MA ANCHE RAPIDO**”*

*“Ho sentito parlare di* *Zanoli* *più Simeone e soldi per arrivare a

Dragusin: fossi il Genoa, accetterei subito, perché *– ha detto

l’allenatore e commentatore a *Radio Marte* nel corso di *Forza Napoli

Sempre* -*Sabelli non è al livello dell’esterno del Napoli e perché

Gilardino vuole una punta da affiancare a Retegui: il Cholito farebbe

comodo. A Napoli dicono che l’agente di Dragusin abbia aperto agli

azzurri? Ad oggi, il Tottenham sembra in vantaggio, perché ha offerto cifre

importanti per il cartellino. Al di là di ciò che pensa il calciatore, il

Genoa potrebbe preferire darlo alla squadra inglese per monetizzare. In

ogni caso Dragusin è un ottimo prospetto. All’inizio non sembrava da

Napoli; col tempo, invece, ha fatto vedere buone cose. E’ molto alto e

fortissimo di testa: ha uno stacco imperioso sia nella fase difensiva sia

sui calci piazzati. L’altezza non è un aspetto negativo neanche sulla

frequenza di passo, perché il ragazzo legge prima le traiettorie e riesce

sempre ad anticipare l’avversario o annullare i suoi dribbling. Sono

convinto che diventerà un calciatore di grande livello: è giovane e va

aspettato, ma sta facendo vedere delle cose ottime, dimostrando una

personalità superiore alla sua età. Di solito, gioca nel centro-destra o

sinistra, come ‘braccetto’. Vedendolo così alto, temevo fosse lento: per

fortuna, mi sbagliavo. Non ha difetti, da questo punto di vista: ha solo

pregi. Da genoano, mi auguro che resti in Liguria sino a fine stagione”.*

*GIANLUIGI LONGARI A RADIO MARTE: “DE LAURENTIIS HA INCONTRATO CONTE, MA

PER IL TECNICO LA PRIMA SCELTA E’ IL MILAN”*

*“De Laurentiis ha di nuovo incontrato Conte che in questo momento è il

tecnico più appetito e appetibile. Lo cerca il Napoli, potrebbe essere

un’idea della Roma se dovesse andare via Mourinho, poi c’è il Milan. Conte *–

ha detto il giornalista di SportItalia a *Radio Marte* nel corso di *Marte

Sport Live* -*per De Laurentiis è un vero e proprio pallino, non a caso lo

ha contattato sia a ottobre che prima di prendere a novembre Mazzarri.

Conte sta prendendo parte agli incontri con il Napoli per rispetto della

piazza, ma la sua prima scelta è quella di avvicinarsi a Torino e tornare a

Milano, vedrebbe di buon occhio la panchina del Milan per lo sviluppo

professionale. Con il Milan però non ci sono stati contatti diretti, anche

perché nella dirigenza ci sono divergenze di vedute sul profilo di Conte.

De Laurentiis insiste con lui e non credo sia prematuro programmare la

prossima stagione, anche perché credo che Mazzarri sia una scelta

pro-tempore. Non è una mossa prematura, anzi rientrerebbe nelle scelte

programmatiche. Il colpo Samardzic è in dirittura d’arrivo, i discorsi

legati ai diritti di immagine sono stati risolti, mi aspetto che entro

questa settimana diventi un giocatore del Napoli. Il club azzurro sta

affondando il colpo anche su Dragusin, ma c’è la concorrenza forte e solida

del Tottenham e il suo agente, come è giusto che sia, sta montando

un’asta” *

*FABIANO SANTACROCE A RADIO MARTE: “DRAGUSIN MI PIACE, MA NON SO SE E’ DA

NAPOLI”*

*“Dragusin mi piace, ha dimostrato una grande abilità difensiva soprattutto

nelle ultime partite, è un buon giocatore. Non so *– ha detto l’ex

difensore e talent scout a *Radio Marte* nel corso di *Marte Sport Live* – *se

in questo momento sia da Napoli, avrei preferito un difensore di maggiore

esperienza come Demiral, per esempio, dal momento che già conosce il

campionato e che sa già come si gioca in squadre che lottano per il

vertice. Giocare per l’alta classifica e a Napoli non è come giocare per la

salvezza: c’è una pressione mentale molto differente. Le caratteristiche

del difensore rumeno sono quelle giuste per il Napoli, non so però se la

squadra di Mazzarri abbia la compattezza e il sistema difensivo solido per

favorire l’eventuale integrazione di Dragusin. Il Napoli che va a Torino

credo che avrà una tenuta atletica diversa, probabilmente migliorata. Mi

aspetto anche di vedere qualcosa in più dal punto di vista tattico, per ora

Mazzarri ha lavorato moltissimo soprattutto dal punto di vista mentale e

per questo mi aspetto domenica un Napoli più quadrato. Il Torino è una

squadra ostica, il Napoli deve stare attento ma ha tutte le qualità per

vincere. In attacco tra Simeone e Raspadori sceglierei il secondo, con il

primo che è più attaccante perché attacca gli spazi e va in profondità. Con

l’ex Sassuolo ci sarebbe maggiore dialogo con il centrocampo e quindi penso

che dal 1’ giochi lui” *