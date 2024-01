(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Comunicato stampa n. 8.199

Distretto delle Streghe, il 10 gennaio scade l’avviso per i contributi Covid

Benevento, 5 gennaio 2023 – L’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone comunica che è in scadenza alle ore 16:00 di mercoledì 10 gennaio l’avviso pubblico pubblicato sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania) relativo alle misure connesse a fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid, per la concessione di contributi a fondo perduto per le attività economiche localizzate nell’ambito dei Distretti del Commercio, formalmente riconosciuti negli elenchi regionali.