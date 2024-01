Fwd: UCRAINA: PIANETTA (FI), GUERRA DEVE TERMINARE, G7 ITALIA PROMOTRICE PER UN ARMISTIZIO

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 ———- Forwarded message ———

Subject: UCRAINA: PIANETTA (FI), GUERRA DEVE TERMINARE, G7 ITALIA

PROMOTRICE PER UN ARMISTIZIO

ROMA, 4 GENNAIO – ”La guerra Russo Ucraina, scatenata dalla inaccettabile

invasione russa, deve terminare. L’Italia che preside il G7 deve avere la

forza e la lungimiranza di farsi promotrice di un *armistizio* che congeli

lo “status quo”, cui dovranno far seguito le trattative”. E’ quanto

afferma l’esponente di Forza Italia, Enrico Pianetta, Coordinatore

Nazionale dei Seniores berlusconiani. Per Pianetta i principi ”sono

dichiarati e testimoniati”. ”Non dobbiamo rassegnarci – scrive

l’esponente azzurro – ad un conflitto senza fine, con migliaia di morti e

feriti da ambo le parti e distruzioni catastrofiche.

Il Presidente Zelenski deve modificare la sua posizione quando afferma che

non intende sedersi ad un tavolo per la pace perché non si fida di Putin,

divenendo così nemico del suo popolo che vede aumentare ogni giorno il

numero delle sue vittime e Putin non deve affermare di trattare solamente a

patto di imporre le sue condizioni”. Per Pianetta ora ”è necessaria una

massiccia dose di realismo e pragmatismo cui deve attingere il nostro

Governo, d’intesa con l’Unione Europea che deve assumere finalmente una

autonoma forza politica, per imporre,insieme a USA e Cina, la formula

dell’armistizio. Con la modalità dell’armistizio nessuno esce perdente,

mentre con la continuazione della guerra, di cui oggettivamente non si

vede la fine, tutti sono e siamo perdenti. L’armistizio del 1953, al 38mo

parallelo tra le due Koree – ricorda infine Enrico Pianetta – è un ottimo

esempio della Storia recente”.