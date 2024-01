CS Viabilità Befana del Vigile 2024

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Distretto di Pordenone e Cordenons

Ufficio di Gabinetto

SETTORE IX VIGILANZA E SICUREZZA

U.O.C. Presidio Territoriale di Pordenone

Comune di Pordenone

Data: 19/12/2023 08:51:08

Classifica: 9-2

Ordinanza n.771/2023

Data 18/12/2023

OGGETTO:

Istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della manifestazione

denominata “Befana del Vigile 2024” e che prevede una sfilata di vespisti programmata per sabato

06 gennaio 2024.

IL FUNZIONARIO P.O.

Vespa Club di Pordenone con sede in via G. Mameli n° 32, organizzatore dell’evento denominato “Befana del

Vigile 2024”, con cui si chiede per sabato 06 gennaio 2024, l’autorizzazione al transito e sosta dei veicoli

partecipanti alla manifestazione, con il seguente programma:

• Alle ore 09.00 circa ritrovo dei vespisti (circa 40), in via della Santissima (fronte Ristorante al Lido);

• Alle ore 09.30 circa partenza della sfilata lungo il seguente percorso→via della Santissima→via Pola →via

Riviera del Pordenone→Piazza Giustiniano→vicolo Del Molino→Piazza della Motta dove verranno incontrate

le Autorità;

• Alle ore 09.45 circa partenza da Piazza della Motta lungo il seguente percorso→vicolo del Molino→Piazza

Giustiniano→via Riviera del Pordenone→viale Dante→via Colonna→via San Valentino→via

Piave→….Comune di Cordenons→via Sclavons→arrivo e sosta in Piazza della Vittoria;

• Alle ore 10.45 circa ripartenza dal Comune di Cordenons→via Sclavons→.…Comune di Pordenone→via

Piave→via San Valentino→via Fontane→via Molinari→Piazza Duca d’Aosta→v.le Marconi→via XXX

Aprile→Corso Garibaldi (contro senso di marcia)→Piazza Cavour (breve sosta)→Corso Vittorio Emanuele II

ed arrivo fronte Loggia del Municipio;

Rilevato che la manifestazione raccoglie il consenso e compartecipazione dell’Amministrazione Comunale;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al

pubblico transito); pertanto l’effettivo svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo

rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle

prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto pertanto, per quanto di competenza, accogliere le richieste a condizione che siano rispettate le

prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori e quindi di adottare gli

opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare

svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle

limitazioni;

Richiamata l’ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e n. 38 del 9 ottobre 2007 e ss.mm., che disciplina la circolazione

in Zona a Traffico Limitato;

Vista la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28 ottobre

2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa

dell’Unità Operativa Complessa “Presidio Territoriale di Pordenone” al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo

Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026.

Visto:

• l’articolo 5 c. 3, 7, 9 e 190 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di

Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

Nella giornata di sabato 06 gennaio 2024, anche in deroga al divieto di sosta e divieto di transito vigente in

Z.T.L., vengono istituiti i seguenti divieti e limitazioni:

Dalle ore 10.00 alle ore 11.30, al fine di consentire l’esposizione delle Vespe:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione,

in Corso Vittorio Emanuele II (lato Caffè Nuovo), per tutti i veicoli eccetto i quelli partecipanti alla

manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l’esposizione, in modo ben

visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un apposito contrassegno recante il logo della

manifestazione;

In Corso Vittorio Emanuele II (lato Caffè Nuovo) ed ogni altra strada/piazza, per il transito dei mezzi

d’emergenza e soccorso o altri veicoli autorizzati, deve sempre essere mantenuta libera da ingombri

statici, per consentire il transito veicolare, una corsia di larghezza non inferiore a metri. 3,50).

In deroga al divieto di accesso in Zona a Traffico Limitato è consentita la circolazione ai veicoli partecipanti

alla manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l’esposizione, in modo ben

visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un apposito contrassegno recante il logo della

manifestazione;

Dalle ore 09.00 orario previsto di partenza della sfilata dei vespisti e fino all’uscita dei degli stessi dal

territorio comunale e comunque non oltre 12.30, nelle sotto elencate vie e viali è adottata la SOSPENSIONE

TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio della sfilata

con il seguente percorso:

Alle ore 09.00 circa ritrovo dei vespisti (circa 40), in via della Santissima (fronte Ristorante al Lido);

Alle ore 09.30 circa partenza della sfilata lungo il seguente percorso→via della Santissima→via Pola →via

Riviera del Pordenone→Piazza Giustiniano→vicolo Del Molino→Piazza della Motta dove verranno incontrate

le Autorità;

Alle ore 09.45 circa partenza da Piazza della Motta lungo il seguente percorso→vicolo del Molino→Piazza

Giustiniano→via Riviera del Pordenone→viale Dante→via Colonna→via San Valentino→via

Piave→….Comune di Cordenons→via Sclavons→arrivo e sosta in Piazza della Vittoria;

Alle ore 10.45 circa ripartenza dal Comune di Cordenons→via Sclavons→.…Comune di Pordenone→via

Piave→via San Valentino→via Fontane→via Molinari→Piazza Duca d’Aosta→v.le Marconi→via XXX

Aprile→Corso Garibaldi (contro senso di marcia)→Piazza Cavour (breve sosta)→Corso Vittorio Emanuele II

ed arrivo fronte Loggia del Municipio.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al

transito dei partecipanti alla manifestazione.

Durante la circolazione nell’itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente

obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal Codice della Strada (D. Lgs.

30/04/1992, n. 285 e s.m.i.).

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della

circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:

– adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,

– impiegati dal personale dell’organizzazione per esigenze strettamente inerenti alla manifestazione “Befana

Benefica – Befana del Vigile 2024” e che espongono apposito pass rilasciato dall’Organizzazione, purché a

velocità estremamente ridotta e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia

pericolo per la circolazione.

Altresì:

– il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell’organizzazione e in accordo con la stessa,

potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;

– in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare

svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale

potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura delle aree interdette al transito veicolare.

AVVERTE

che i responsabili dell’organizzazione della manifestazione di cui trattasi dovranno adottare tutte le cautele e gli

accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal C.d.S.

particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

la manifestazione si svolga nell’osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia e delle norme di

sicurezza;

la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi

forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti

nonché curare che gli stessi osservino le norme del Codice della Strada e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una

costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la

presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per la sfilata;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza

ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti, una costante ed idonea

sorveglianza di tutto il percorso, delle aree di sosta dei veicoli partecipanti ed eventualmente del pubblico;

sia prestata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell’evento, al fine di

avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco

della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei veicoli partecipanti alla manifestazione nonché di dare la

massima pubblicità all’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l’assistenza di un’adeguata scorta tecnica, composta da personale idoneo

secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto

anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere

ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell’inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti dell’esatta ubicazione, natura e

tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra

circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da

adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla

manifestazione adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l’immediata sospensione

della manifestazione;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell’orario di svolgimento

della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto

pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell’art. 360 D.P.R. 495/1992, la segnalazione dell’inizio e della fine della

manifestazione;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura esteticoecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all’ente proprietario della strada per i

provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell’organizzazione della manifestazione;

i partecipanti osservino una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal. C.d.S. e

delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna

dei partecipanti, ai sensi dell’art. 360 D.P.R. 495/1992, dovranno occupare la larghezza di carreggiata

strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla normale circolazione;

si richiama in particolare l’attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all’articolo 149 del Nuovo

Codice della Strada nonché di tutte le norme relative: ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, agli

obblighi assicurativi, alla revisione, ai limiti di velocità, ecc..

Nel caso di partecipazione al convoglio di veicoli in numero superiore alle dieci unità, ai sensi dell’art. 360

del D.P.R. 495/1992, sul primo veicolo della colonna rispetto al senso di marcia sia collocato anteriormente

un cartello a fondo bianco con l’iscrizione in nero “inizio colonna” e posteriormente un cartello a fondo

bianco con l’iscrizione in nero “fine colonna”.

I veicoli partecipanti alla manifestazione dovranno essere conformi alle norme previste per la circolazione dal

Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno rispettare le disposizioni degli artt. 60 e 99 nonché degli artt.

214 e 215 del relativo Regolamento di Esecuzione e d’Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) se necessario;

all’uopo si ricorda che:

– se trattasi di veicoli d’epoca, i veicoli stessi, per poter circolare, dovranno essere provvisti “(…) di una