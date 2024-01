La Russia “non si ritirerà mai”, dice Putin nel discorso di Capodanno

(AGENPARL) - ROMA, 1 Gennaio 2024 - “Non c’è forza che possa dividerci, farci dimenticare la memoria e la fede dei nostri padri e fermare il nostro sviluppo”, afferma il presidente russo.

La Russia “non si ritirerà mai”, ha proclamato domenica il presidente Vladimir Putin nel discorso di Capodanno alla nazione.

“Abbiamo dimostrato più di una volta che possiamo risolvere i problemi più difficili e che non ci ritireremo mai, perché non c’è forza che possa dividerci, farci dimenticare la memoria e la fede dei nostri padri e fermare il nostro sviluppo”, ha detto Putin in una conferenza stampa. il discorso è stato trasmesso in televisione nelle regioni più orientali del paese, Kamchatka e Chukotka.

Orgogliosi dei loro risultati comuni, i russi hanno “lavorato duro e ottenuto molto”, ha detto Putin, aggiungendo che il Paese è stato fermo nel “difendere gli interessi nazionali, la nostra libertà e sicurezza, i nostri valori che sono stati e rimangono un sostegno incrollabile per noi”. .”

Rivolgendosi al personale militare russo in servizio nella “lotta per la verità e la giustizia” del paese, Putin ha espresso il suo orgoglio.

“Voi siete i nostri eroi, i nostri cuori sono con voi. Siamo fieri di te. Ammiriamo il tuo coraggio. So che ora senti l’amore delle persone più vicine, più care, più care, il sostegno potente e sincero di milioni di cittadini russi, il sostegno di tutto il popolo”, ha detto.

Il popolo russo è “un paese, una grande famiglia”, ha dichiarato, aggiungendo che “garantirà lo sviluppo fiducioso della Patria, il benessere dei nostri cittadini e (e) diventeremo ancora più forti”.

“Siamo insieme. E questa è la garanzia più affidabile per il futuro della Russia”, ha affermato Putin.