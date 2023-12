(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Scuola: Frassinetti, misure centrate su necessità territori

“Le specifiche misure approvate per la scuola in consiglio dei Ministri sono centrate sulla necessità dei territori, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie. Come spiegato dal Ministro Valditara, offrono alle regioni lo spazio necessario per adattarsi in maniera efficace al piano di riorganizzazione della rete scolastica, frutto della riforma Pnrr del dimensionamento.

Inoltre, l’investimento di 21 milioni di euro annui per la figura dei docenti facenti funzioni vicarie garantisce una gestione più efficiente e capillare alle istituzioni scolastiche. Questo contribuisce a rafforzare il supporto ai dirigenti delle sedi soggette a dimensionamento.

Il nostro Ministero sta lavorando in stretta collaborazione con tutte le regioni e le parti interessate per tutelare le comunità scolastiche garantendo loro la piena funzionalità e integrazione con il territorio” questo quanto dichiara il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, On. Paola Frassinetti, a seguito dell’approvazione in Consiglio dei ministri del dl Milleproroghe, recante anche alcune misure specifiche per la scuola.

Roma, 28 dicembre 2023