MARCHE, ANAS: IN CORSO ATTIVITA’ TECNICHE NELLA GALLERIA “CA’ GULINO” A URBINO

MARCHE, ANAS: IN CORSO LE ATTIVITA’ TECNICHE

NECESSARIE ALLA RIAPERTURA DELLA GALLERIA

“CA’ GULINO” A URBINO

 l’incendio di ieri ha causato danni agli impianti e alla

pavimentazione

Ancona, 28 dicembre 2023

Sono in corso da parte dei tecnici Anas tutte le attività tecniche

necessarie alla riapertura della galleria “Ca’ Gulino”, sulla strada

statale 73bis/var “di Urbino”, dopo l’incendio avvenuto in seguito

al grave incidente di ieri.

In particolare, si stanno svolgendo i rilievi per accertare i danni

subiti dagli impianti elettrici e di sicurezza a servizio del tunnel

nonché dalla pavimentazione. Una volta ultimate le verifiche sarà

possibile valutare gli interventi necessari al ripristino della

funzionalità e quindi stimare i tempi di riapertura della galleria.

Il traffico resta al momento deviato sul vecchio tracciato adiacente

con indicazioni sul posto.

