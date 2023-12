(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 RAI, BEVILACQUA (M5S): SU CANONE SPACCATURA TRA VERTICI E GOVERNO

Roma, 20 dic. – “Dall’audizione di oggi in commissione di vigilanza emerge la spaccatura tra maggioranza e vertici Rai sul canone. Il direttore generale Rossi ha parlato senza mezzi termini di un rischio per esempio per l’industria dell’audiovisivo legato al taglio del canone, che è una bandierina ideologica della Lega. Ci fa piacere che la raccolta pubblicitaria al momento sia in crescita ma per sua natura la raccolta è un elemento variabile e un piano industriale e la programmazione degli investimenti della Rai non possono essere legati ad una variabile non ponderabile. Ci chiediamo come si possa affrontare il prossimo piano industriale e in generale le sfide del futuro senza certezze sulle risorse e con un governo che svilisce il servizio pubblico per fare battaglie ideologiche sulla pelle della principale industria culturale italiana”.

Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua

