Grande parata di Natale nel centro storico di Grosseto

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 GROSSETO – «Siamo soddisfatti del riscontro avuto dalle persone per gli

eventi svolti in centro storico a dicembre» commenta Agata Renzo presidente

del Ccn del centro storico di Grosseto presentando la grande parata di

Natale che si svolgerà sabato 23 dicembre con artisti itineranti, musica

dal vivo, teatro e ovviamente Babbo Natale.

«L’idea di rendere protagonisti i negozi associati, facendo entrare la

magia del Natale attraverso folletti, giocolieri, trampolieri darà

visibilità alle attività risultando vincente».

«I percorsi itineranti, invece, permetteranno la circolazione delle persone

in tutte le vie anche quelle meno conosciute e note. Un ringraziamento

speciale va all’amministrazione comunale che ci ha dato fiducia, ai nostri

sponsor Conad, Banca Tema e Acquedotto del Fiora e al nostro partner

tecnico Confesercenti».

«Questo evento chiude un anno impegnativo e molto intenso dal punto di

vista delle attività nel centro storico. Un anno denso di successi» afferma

Giovanni caso, presidente provinciale di Confesercenti.

L’associazione di categoria degli esercenti supporta tecnicamente

l’attività che il nuovo direttivo del Ccn sta portando avanti al fianco dei

commercianti.

La parata parte alle 16 con artisti itineranti e girerà per tutto il centro

storico

Alle 16:30 spettacolo piazza Dante “Il trio churro”

Alle 17:15 parte la streetband “Miwa e i suoi componenti” da piazza Dante

Alle 18:30 calata Babbo Natale dal palazzo comunale.