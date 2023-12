2246-2023 AGRICOLTURA. PRANDINI CONFERMATO PRESIDENTE COLDIRETTI. I COMPLIMENTI DI ZAIA, UN GUIDA SICURA ED ESPERTA

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

AGRICOLTURA. PRANDINI CONFERMATO

PRESIDENTE COLDIRETTI. I COMPLIMENTI DI

ZAIA, "UN GUIDA SICURA ED ESPERTA"

(AVN) – Venezia, 20 dicembre 2023

“Complimenti e buona prosecuzione del lavoro a Ettore Prandini. Una guida salda ed

esperta per la maggior organizzazione di un settore trainante dell’economia italiana e

veneta come l’agricoltura”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rivolge il suo augurio al

confermato Presidente della Coldiretti nazionale, Ettore Prandini.

“Prandini – aggiunge Zaia – ha portato avanti sin qui un lavoro egregio, in una

congiuntura difficile per l’agricoltura, alle prese con tanti problemi, a cominciare

dall’italian sounding per arrivare a certe decisioni europee penalizzanti per la qualità e

la tipicità spiccata dei nostri prodotti agroalimentari”.

“Sono certo – conclude Zaia – che Prandini e la sua rinnovata squadra, alla quale

parimenti auguro buon lavoro, sapranno proseguire con concretezza e nel primario

interesse di agricoltori e consumatori il loro impegno per lo sviluppo agricolo e per la

qualità dei prodotti”.

