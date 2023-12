(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 RADIO MARTE: nove i cambi di Mazzarri contro il Frosinone: torna Demme

Sarà un Napoli completamente rivoluzionato quello che stasera affronterà il

Frosinone agli ottavi di Coppa Italia. Due le conferme rispetto al match di

sabato con il Cagliari: Natan – che giocherà in posizione centrale e

Cajuste in mediana. In porta giocherà Gollini, il quartetto difensivo sarà

composto da Zanoli e Mario Rui sugli esterni con Ostigard e Natan coppia

centrale. In mediana spazio a Cajuste, Demme e Gaetano. Inedito pure il

tridente: Lindstrom agirà a destra con Simeone e Raspadori.