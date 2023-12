Piccola, individuato il gestore

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Buongiorno,

in relazione all’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione del complesso immobiliare della Piccola, la commissione di gara ha concluso la propria valutazione rispetto alle due proposte pervenute da S.A.gest srl e Mare Food Lab srl.

L’esito ha assegnato il punteggio migliore a S.A.gest srl, con sede in via Zucchi 29 a Monza. Vengono ora avviati i controlli amministrativi necessari e le procedure per giungere all’aggiudicazione. Si aprirà, poi, la fase d’interlocuzione per la messa a punto del progetto definitivo, sia negli aspetti tecnici, strutturali e impiantistici, sia nel contenuto.

Maggiori informazioni a questo collegamento.

Inviato: giovedì 30 novembre 2023 11:36

Oggetto: Bando Piccola, pervenute 2 offerte

Buongiorno,

in relazione all’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione del complesso immobiliare della Piccola (stecca nord, stecca sud ed area esterna di pertinenza) e per la contestuale individuazione di partner di progetto per il bando Cariplo per la valorizzazione della stecca sud, l’Amministrazione comunale rende noto che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 27 novembre scorso, sono pervenute 2 offerte e che ora parte la fase istruttoria. Oggi, giovedì 30 novembre, saranno verificate le buste amministrative, ed entro la fine del mese di dicembre saranno valutate le offerte tecnica ed economica.

