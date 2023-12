(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 PIANO MATTEI: MARTON (M5S): CABINA REGIA COOPERAZIONE ESISTE GIA’. PER L’AFRICA SERVE ALTRO

Roma, 19 dic. – “Il Piano Mattei è una scatola vuota riempita di niente, un pilastro demagogico della politica fatta di annunci del governo Meloni. E’ urgente questo decreto? Si per distrarre gli italiani dalla legge di bilancio e dalle nuove tasse. Questo decreto è solo la cornice di governance di questo futuro piano, che però già esiste, perché la legge 125 del 2014 prevede il Cics, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Tutto già previsto. La vostra cabina di regia sarà molto diversa: avrà sede a Chigi invece che alla Farnesina: avete commissariato Tajani”.

Lo ha detto il senatore M5S Bruno Marton, componente della commissione Esteri di Palazzo Madama, intervenendo in dichiarazione di voto sul decreto di conversione della governance del Piano Mattei.

“Invece di piani fantomatici, l’Italia deve portare in Europa la proposta di un grande piano europeo per portare pace, democrazia e sviluppo sostenibile in Africa. Vorremmo che l’Ue lavorasse per fermare le guerre dimenticate, come quella che si combatte da otto mesi in Sudan e che ha provocato già 7 milioni di sfollati, o come quella nel nord dell’Etiopia che hanno causato almeno 4 milioni di sfollati. Vorremmo che l’Ue lavorasse per non alimentarne nuovi conflitti, dittature e povertà: come? Contrastando la corsa al riarmo del continente africano e lottando contro corruzione che impoverisce gli africani. L’Italia – ha concluso Marton – dovrebbe portare in Europa un vero e proprio Piano Marshall per rendere l’Africa un continente prospero, come potrebbe essere viste le immense risorse che possiede, che parta dalla cancellazione del debito estero africano uscito dal dibattito politico”.

