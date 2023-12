(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 MAR ROSSO, M5S: PARTECIPAZIONE A MISSIONE NAVALE USA PASSI IN PARLAMENTO

Roma, 19 dic. – “Nelle prossime ore l’Italia invierà nel Mar Rosso la fregata anti-missile Virginio Fasan per prendere parte all’operazione militare Prosperity Guardian lanciata dagli Stati Uniti per proteggere i mercantili dai quotidiani attacchi dei ribelli yemeniti sostenuti dall’Iran. La decisione l’ha presa questa mattina il ministro Crosetto al telefono con il suo omologo americano Lloyd Austin, senza l’ombra di un passaggio parlamentare che il Movimento 5 Stelle ritiene doveroso. I mandati delle due missioni navali europee nell’area già autorizzate dal Parlamento, infatti, non sono sufficienti: Eunavfor Atalanta è solo una missione anti-pirateria, mentre Emasoh/Agenor prevede solo la scorta ma la protezione attiva dei mercantili che non battano bandiera italiana”.

Lo dichiara Marco Pellegrini, capogruppo M5S in commissioni Difesa di Montecitorio.

