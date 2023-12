(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 N. 1090 – 18 dicembre 2023

NATALE: COLDIRETTI, +17% ARRIVI TURISTI STRANIERI IN ITALIA

Aumentano del 17% i viaggiatori stranieri in Italia per le festività di Natale se sarà mantenuto il trend di crescita registrato fino ad ora, con una decisa ripresa del turismo dall’estero anche se rimane ancora inferiore al periodo precovid. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti in riferimento alle stime di Federalbeghi per le feste di fine anno, sulla base dei dati Bankitalia relativi ai primi nove mesi del 2023 in cui sono arrivati ben 68,5 milioni di viaggiatori dall’estero.

Oltre 2 turisti stranieri su 3 che arrivano in Italia (70%) – sottolinea la Coldiretti – provengono dall’Unione europea ma rilevanti le presenze dal Regno Unito (5 milioni) e dagli Usa (oltre 3 milioni). L’andamento positivo degli arrivi stranieri è confermato dalla spesa che cresce del 16% rispetto allo scorso anno nel periodo considerato.