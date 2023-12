Provincia di Teramo · Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale: dati affluenza definitivi

(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale: dati affluenza definitivi

L’Ufficio Elettorale comunica i dati di affluenza alla chiusura del seggio elettorale (ore 20).

Votanti: 556 / 595 (93.45%)

Fascia A: 235 / 261 (90.04 %)

Fascia B: 49 / 52 (94.23 %)

Fascia C: 123 / 130 (94.62 %)

Fascia D: 117 / 119 (98.32 %)

Fascia E: 32 / 33 (96.97 %)

Il seggio elettorale riapre quindi domani mattina alle ore 8:00 per le operazioni di scrutinio.

Presidenza della Provincia di Teramo

Via G. Milli, 2 – 64100 TERAMO

La mailing list è stata aggiornata in linea con il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR, General data protection regulation) in vigore dal 25 maggio 2018.

I dati personali (nome e indirizzo e-mail) vengono utilizzati esclusivamente per l’invio di informazioni relative alle attività di comunicazione, sono trattati con cura e non vengono in alcun modo messi a disposizione di terzi.

============================================================