PESI – L’exploit dei giovani nella 1°giornata delle Finali degli Assoluti

L’exploit dei giovani nella 1°giornata degli Assoluti

Giovanni Malagò alle Finali degli Assoluti di Pesistica: “Grazie a Urso per il lavoro di lotta al doping fatto in ambito internazionale”

Roma, 16 dicembre 2023

Si è appena conclusa la prima delle due giornate di Finali dei Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Roma presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Un evento importante quello svolto presso la Città Militare della Cecchignola. Presenti infatti Mohammed Jalood (Presidente IWF) e Giovanni Malagò (Presidente Coni) che hanno premiato Sergio Massidda e Oscar Reyes per i risultati ottenuti durante l’ultimo Mondiale (argento e oro).

“La IWF ha affrontato un percorso complicato, e ha saputo recuperare e vincerlo grazie alla governance della Federazione Internazionale, di Antonio Urso e Mr. Jalood – le parole sul palco di Malagò – Tra le tante cose che ho notato di questi Campionati italiani assoluti c’è questa: 59 atlete e 57 atleti, risultato di un grande lavoro di gender equality della FIPE, il che credo che sia uno degli elementi chiave del successo di questo sport ed è garanzia del suo futuro”. Successivamente a prendere la parola è stato il Presidente Urso: “In un anno e mezzo abbiamo cambiato la cultura della Federazione Internazionale. Ad oggi siamo a Parigi con due atleti ma il sogno è portarne 6: tre maschi e tre femmine”. Ha poi concluso il Presidente dell’IWF Mohammed Jalood: “Io e Antonio Urso stiamo lavorando con il CIO per rendere il nostro sport pulito e trasparente”.

Domani le gare riprenderanno alle ore 8.30.

Le gare

Le prime due categorie ad esibirsi, sono state la 87 kg e la +87 femminile. Sul gradino più alto del podio sono salite la giovane promessa della pesistica italiana Sara Dal Bò (14 anni) e Cataldo Anna Chiara rispettivamente con un totale di 202 e 174 kg.

I primi verdetti maschili invece arrivano per le categorie 109 e +109 Kg. A trionfare sono stati Vittorio Cabras (con 300 kg di totale) e Alessandro Vinci che si è confermato campione assoluto per la quinta volta in carriera nella categoria +109 Kg.

Nella categoria 45 kg femminile è Nicole Mannironi a portarsi a casa la medaglia d’oro con 130 kg di totale contro i 120 di Gioia Barbiero che ha chiuso al secondo posto. Sul gradino più basso del podio Aurora Iervese.

Battaglia chilo a chilo invece quella che è andata in scena nella categoria 49 kg femminile. La vittoria la conquista Eleni Battistetti che alza appena 4 kg in più rispetto a Irene Belluomini (150 contro 146).