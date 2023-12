(ARC) Ambiente: Scoccimarro, valori aria nella norma dopo rogo Azzano Decimo

(AGENPARL) – sab 16 dicembre 2023 Trieste, 16 dic – “Gli ultimi rilievi serali di Arpa Fvg

nell’area di Azzano Decimo investita dall’incendio hanno

evidenziato valori nella norma e quindi il livello di guardia,

per quanto riguarda la qualit? dell’aria, pu? tornare sotto la

soglia d’allarme”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente

Fabio Scoccimarro.

Circa l’evoluzione del rogo, Scoccimarro ha segnalato che

“l’incendio perimetrale, come ho appreso, ? stato domato”, mentre

la struttura dell’ex mobilificio, ora padiglione espositivo, ?

collassata al suo interno e sta ancora bruciando.

L’assessore regionale ha ringraziato, accanto ai Vigili del

Fuoco, i tecnici di Arpa Fvg “per la disponibilit? e la

professionalit? dimostrata in un frangente cos? delicato e per il

supporto dato ai sindaci, chiamati ad assumere decisioni per la

tutela della salute dei cittadini”.

ARC/PPH

162058 DIC 23