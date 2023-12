Comunicato Stampa – Premio “Maria Montessori 2023” improntato sul lavoro e sulla cultura: la cerimonia si svolgerà Sabato 16 Dicembre in sala consiglio e successivamente presso cinque librerie cittadine

(AGENPARL) – mer 13 dicembre 2023 Comune di Voghera

Premio “Maria Montessori 2023” improntato sul lavoro e sulla cultura:

la cerimonia si svolgerà Sabato 16 Dicembre in sala consiglio e

successivamente presso cinque librerie cittadine

Il premio “Maria Montessori 2023” verrà conferito a cinque titolari delle librerie cittadine per

l’impegno negli ambiti del lavoro e della cultura. La scelta effettuata dalla commissione pari

opportunità, di cui è presidente il vicesindaco Simona Virgilio, assessore con delega alle pari

opportunità, è dovuta alla resilienza dimostrata in un settore spesso penalizzato e per aver

portato avanti la promozione della cultura sia con il proprio lavoro imprenditoriale sia attraverso

l’organizzazione di numerose iniziative. Le vincitrici sono Marina Regno – libreria “Il Cavallino” -,

Roberta Ferrari – “Libreria del Centro”, Elisabetta Balduzzi – libreria “Ticinum”, Loretta Masini –

libreria “Ubik” -, Valentina Sala – libreria “Ubik”.

Per l’edizione 2023 ci sarà una novità. La cerimonia avrà inizio, come di consueto, presso la

sala consiliare del Comune di Voghera Sabato 16 Dicembre a partire dalle ore 11:00, con la

descrizione del premio e le motivazioni delle assegnazioni di quest’anno. In seguito, ed ecco la

novità, l’assessore alle pari opportunità e le componenti della commissione si recheranno

presso le librerie e consegneranno alle premiate la targa sul luogo di lavoro. Questa scelta

vuole da una parte onorare le vincitrici, mantenendo la cornice istituzionale della sala

consiliare, ma tiene anche conto della riflessione sull’importanza di andare incontro alle

esigenze delle donne che lavorano. La maggior parte delle librarie, infatti, mandano avanti la

loro attività in solitaria e sarebbe stato complicato trovare un momento in contemporanea

adatto per tutte.

Il Premio “Maria Montessori” è stato istituito nel 2009 per riconoscere pubblicamente il ruolo e

l‘impegno delle donne della Città di Voghera che, con la loro attività o con opere concrete, si

sono particolarmente distinte in vari ambiti. L’obiettivo è quello di far risaltare l’importante

operato di queste donne che con il loro lavoro si fanno promotrici della cultura nella nostra

Città, spesso arricchendola con interessanti iniziative. Istituita per la prima volta nel 1998, la

commissione riflette uno spirito armonioso, lavora in piena sinergia con l’assessorato alle pari

opportunità e sta attuando molteplici iniziative legate a diversi contesti riguardanti il tema

dell’abbattimento delle barriere.

“La scelta delle cinque vincitrici del premio “Maria Montessori 2023” è improntata al

riconoscimento dell’impegno collettivo dimostrato nell’ambito del lavoro e della cultura –

sottolinea il vicesindaco e assessore con delega alle pari opportunità Simona Virgilio -. Nello

spirito di rendere le istituzioni sempre più sensibili alla realtà che vivono le donne, in particolare

per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, missione tra le più rilevanti tra

quelle portate avanti dalla commissione pari opportunità, abbiamo pensato di agevolare la

consegna del premio, recandoci direttamente presso le librerie. La commissione pari

opportunità include diverse associazioni attive sul territorio: risulta fondamentale continuare a

fare rete per perseguire traguardi e obiettivi significativi”.