Comunicato stampa Ausl Romagna – Forlì “PROMOZIONE SANI STILI DI VITA PER CHI ASSISTE IL PAZIENTE FRAGILE. CICLO DI INCONTRI PRESSO LA CASA DI COMUNITA’ DI MODIGLIANA”

CAREGIVER

Nell’ottica di promuovere iniziative di

informazione e orientamento in merito a

sani stili di vita, si è pensato di creare un

pacchetto di incontri rivolto ai caregiver

che assistono pazienti anziani e fragili.

COME SI SVOLGE?

SABATO 16/12/2023 DALLE 09:30 ALLE 11:30

PSICOLOGO

Supporto psicologico della figura del

caregiver, benessere personale e

benessere psicologico nell’assistenza del

paziente fragile

GIOVEDI 18/01/2024 DALLE 15.30 ALLE 17.30

CHINESIOLOGO

Importanza dell’attività fisica per il

caregiver durante l’assistenza al paziente

fragile, stimolando occasioni di movimento

e facendo attenzione alla sicurezza

domestica.

MARTEDÌ 19/12/2023 DALLE 16:30 ALLE 18:30

DIETISTA

CORSO DI CUCINA

Importanza della sana alimentazione per

il benessere del caregiver da condividere

con la persona assistita, senza trascurare

la tradizione e la convivialità dei pasti.

Possibilità di partecipare ad un incontro in

cui svolgeremo un laboratorio di cucina

dedicato alla tipologia di paziente.

Presso Casa della Comunità di Modigliana, secondo piano