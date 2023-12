(ACON) PROVINCE. MORETTI(PD): FEDRIGA FA PROPAGANDA, ENTI LOCALI FATICANO

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 12 dic – “Fedriga capovolge la realt? pur di

portare avanti la sua propaganda sulle Province: dopo aver

immobilizzato il sistema degli enti locali, aggravando le

difficolt? dei Comuni, in particolare quelli pi? piccoli, adesso

pensa di offrire una falsa soluzione con il ritorno degli enti

intermedi”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego

Moretti(Pd) a margine dell’audizione del presidente della Regione

Fvg, Massimiliano Fedriga, davanti alla commissione Affari

costituzionali della Camera.

“Dopo che il Consiglio regionale le ha superate all’unanimit?, il

ritorno delle Province elettive ? pi? frutto di propaganda che

reale necessit?, sentita da cittadini e imprese. ? anacronistico

– prosegue l’esponente dem – che una regione con 1,2 milioni di

abitanti, che avrebbe bisogno di un sistema snello basato su due

livelli, Regione e Comuni, abbia nuovi livelli di governo

elettivi. Queste, e solo queste, furono le valutazioni che si

fecero al momento della loro abolizione, null’altro. Preferiremmo

che si aiutassero di pi? i Comuni, alle prese con problemi legati

al personale e per questo non pi? in grado di spendere i

trasferimenti erogati dalla Regione, come di recente affermato

anche dalla Corte dei conti”.

