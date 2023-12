(ACON) BILANCIO. MORETUZZO (PAT-CIV): MANOVRA POCO LUNGIMIRANTE E…- 2

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 12 dic – ? critico, il capogruppo in Consiglio

regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo

Moretuzzo, sulla manovra di bilancio, all’esame dell’Aula.

“Una manovra che utilizza una quantit? di risorse senza pari

nella storia recente del Friuli Venezia Giulia – afferma il

consigliere in una nota – e lo fa senza affrontare in modo deciso

e lungimirante i temi centrali del sistema economico, sociale e

amministrativo della nostra regione”.

Per Moretuzzo, “c’? un elemento di novit? che si ? evidenziato

nei lavori delle Commissioni di merito, ovvero il riconoscimento

da parte di alcuni rappresentanti della Giunta Fedriga della

situazione di grave difficolt? in cui si trovano in particolare

due settori fondamentali: il sistema delle autonomie locali e il

Servizio sanitario regionale, ma rispetto alle quali non sono

state presentate proposte per affrontare tali difficolt? e

traguardare soluzioni. Non esistono soluzioni semplici a problemi

complessi, ma non ? con la distribuzione a pioggia di risorse

sempre pi? significative che si possono affrontare i problemi.

Per questo, durante i lavori d’Aula, faremo alcune proposte

concrete”.

“Guardiamo con favore misure come la modifica della

regolamentazione degli accreditamenti previsti per le case di

riposo – aggiunge il pattista – o l’inserimento di previsioni ad

hoc per il finanziamento della promozione di sport inclusivi. E

rileviamo che diverse proposte avanzate durante la passata

legislatura dai banchi delle Opposizioni e bocciate dall’allora

Maggioranza, ora sono state fatte proprie e rilanciate dalla

Giunta regionale. Pensiamo, ad esempio, alla misura di

finanziamento di impianti fotovoltaici sui capannoni industriali.

Le buone idee non hanno padroni”.

Moretuzzo pone, quindi, l’attenzione sulle criticit? della

manovra: “Riteniamo grave la scelta di appiattirsi sulle

posizioni del ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto al

tema del dimensionamento scolastico, che comporter? conseguenze

importanti per il Sistema scolastico regionale e che avrebbe

avuto la necessit? di maggiore condivisione e di una valutazione

pi? ponderata. Allo stesso modo riteniamo che le proposte o,

meglio, le non proposte della Giunta sul tema delle politiche

industriali e della gestione delle aree industriali, siano segno

almeno di grande confusione. Lo si ? visto per la questione

dell’Aussa Corno e sulla scelta di Confidi Friuli di procedere

verso la fusione con il sistema dei Confidi veneti”.

“Purtroppo la Giunta ha dato dimostrazione in diverse altre

occasioni di un atteggiamento autoreferenziale, che ha imposto

scelte calate dall’alto anche a soggetti che invece dovrebbero

essere i titolari delle scelte stesse. Un caso emblematico in

questo senso – spiega ancora l’esponente di Opposizione – sono

stati gli investimenti relativi al servizio idrico integrato. La

mancanza di una pianificazione razionale si riscontra anche nelle

scelte relative al mondo delle autonomie locali. Non solo,

infatti, l’assessore competente evita con una certa accuratezza

di proporre delle soluzioni per affrontare la difficolt? estrema

in cui si trova la maggior parte delle amministrazioni comunali

della nostra regione, ma propone investimenti che dubitiamo siano

utili per gran parte dei nostri municipi. Pensiamo, ad esempio,

ai 450mila euro stanziati a favore del Comune di Trieste per

l’acquisto di un poligono di tiro virtuale. E gli sprechi di

risorse pubbliche dovuti a scelte inappropriate o errori

marchiani sfortunatamente sono pi? di uno”.

“Per parte nostra – conclude Moretuzzo -, come abbiamo sempre

cercato di fare, porteremo un contributo fattivo alla discussione

della manovra di bilancio attraverso proposte e idee che possano

migliorare la versione finale della norma, riservandoci di

modificare una valutazione che, ad oggi, non pu? essere positiva”.

