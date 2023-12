(ACON) BILANCIO. MINORANZA: MOLTE RISORSE, MA ANCHE STAVOLTA MANCA STRATEGIA

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 Carli (Pd), Moretuzzo (Patto-Civica) e Honsell (Open-Misto)

contestano scelte su salute, enti locali e ambiente

(ACON) Trieste, 12 dic – Le maggiori risorse, 615 milioni in

pi? rispetto allo scorso anno, “non sembrano accompagnate da

chiare strategie, soprattutto in sanit?, enti locali e ambiente”.

? la prima valutazione sulla manovra di bilancio da parte di

Andrea Carli, scelto dal Pd come relatore di minoranza.

Servirebbe invece “un ripensamento nell’utilizzo delle risorse

regionali, che andrebbero maggiormente indirizzate”, soprattutto

tenendo presenti “i segnali non proprio rassicuranti per il

futuro” che giungono da Confindustria circa la produzione in Fvg.

Analogo l’approccio scelto da Massimo Moretuzzo, capogruppo del

Patto per l’autonomia-Civica Fvg, nella sua relazione di

minoranza. Moretuzzo parla di “una quantit? di risorse senza pari

nella storia recente del Fvg” senza che si affrontino “in modo

deciso e lungimirante i temi centrali del sistema economico,

sociale e amministrativo della nostra regione”.

“L’attivit? di questa Assemblea consiliare non ? ancora mai stata

legislativa: ? stata piuttosto quella di un bancomat”, ha detto

con una frase a effetto Furio Honsell (Open) nella terza

relazione di minoranza, stilata per conto del gruppo Misto.

Honsell osserva che la Regione si trova “per la terza volta nel

giro di sei mesi a distribuire a piene mani risorse aggiuntive

rispetto al passato”, ma ? convinto che questa disponibilit?

costituisca “una ricchezza illusoria” in quanto legata

“all’aumento dell’inflazione, che impoverisce le fasce pi?

deboli”.

Nel merito dei singoli settori, le tre relazioni mettono tutte

nel mirino le politiche per la Salute. Carli annuncia che “il Pd

intende proporre un significativo stanziamento di fondi per

migliorare anche dal punto di vista retributivo il lavoro dei

dipendenti”, oltre a emendamenti “per realizzare un piano

straordinario per il recupero delle prestazioni chirurgiche e un

finanziamento ulteriore alle Aziende sanitarie”. Honsell parla di

“un sistema sanitario regionale ormai fuori controllo” a causa

“delle scelte di esternalizzazione, quale quella del principale

Pronto soccorso della regione, a Udine”. Moretuzzo osserva che

“al riconoscimento dello stato di difficolt? di questo

settore-chiave, non ha fatto seguito un altrettanto evidente

insieme di proposte”. Anche se il capogruppo del Patto-Civica ha

apprezzato “la modifica della regolamentazione degli

accreditamenti previsti per le case di riposo”.

Un altro tema-chiave, sempre secondo i relatori dei gruppi di

Opposizione, ? quello degli enti locali. “Non c’? ancora nessuna

idea su come risolvere il problema pi? importante, ovvero la

mancanza di personale nei Comuni”, osserva Carli. Parla di

“mancanza di pianificazione razionale” anche Moretuzzo,

lamentando “investimenti che dubitiamo siano utili, come i

450mila euro stanziati a favore del Comune di Trieste per

l’acquisto di un poligono di tiro virtuale”. “Andrebbe affrontato

il problema del reclutamento”, raccomanda ancora Honsell, che

ricorda la recente relazione della Corte dei Conti su queste

tematiche.

Quanto alle politiche per l’Ambiente, Honsell ? convinto che

l’emergenza idro-geologica “non si risolva semplicemente con

interventi puntuali e intermittenti a gestione puramente

regionale”, e contesta “l’assenza di strategia per mitigare gli

effetti dei cambiamenti climatici”. Moretuzzo mette in primo

piano la necessit? di “lavorare a un fondo di rotazione che

permetta di affrontare in modo serio e deciso” le conseguenze

degli eventi meteo, “una situazione che non pu? pi? essere

definita emergenziale”. Carli osserva infine che “mancano

risposte forti e serie rispetto alla grande emergenza

dell’approvvigionamento idrico”.

Un altro terreno comune dei tre esponenti di Opposizione ? quello

della scuola, con Moretuzzo in particolare che definisce “grave

la scelta di appiattirsi sulle posizioni del Ministero

dell’istruzione rispetto al tema del dimensionamento scolastico”.

Un sistema che anche per Honsell andrebbe difeso, affiancandovi

“sostegni al sistema universitario”.

ACON/FA-fc

121339 DIC 23