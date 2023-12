(ACON) BILANCIO. MASSOLINO (PAT-CIV): INTERROGAZIONE SPESE PARCO DEL MARE

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 12 dic – In occasione dell’esame della manovra

di bilancio 2024-26, i consiglieri regionali del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Giulia Massolino e Massimo Moretuzzo hanno

annunciato all’Aula “una interrogazione in merito ai costi

esagerati per l’organizzazione dell’evento della presentazione

del Parco del Mare, ribattezzato Nautaverso”.

“Non sempre spendere di pi? significa spendere meglio. Un caso

eclatante – sottolinea la Massolino in una nota – ? quello della

presentazione del Parco del Mare, ora chiamato Nautaverso,

finanziato dalla Regione con 8 sui 32 milioni previsti per il

progetto, presentazione costata ben 308.000 euro. Trecentottomila

euro per un evento di sole due ore significa 2.567 euro al

minuto, 43 euro al secondo. Un minuto di quella presentazione ?

costato come lo stipendio mensile di un’operatrice o un operatore

sociosanitario”

La consigliera conclude chiedendo “allora perch? chiudere i

distretti, se poi sprechiamo risorse cos?”.

