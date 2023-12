(ACON) BILANCIO. MAGGIORANZA: MANOVRA EQUILIBRATA, FATTA DI RISORSE E DI IDEE

(AGENPARL) – mar 12 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 12 dic – “Una manovra equilibrata, che va a

rivolgersi a situazioni di emergenza e a situazioni particolari

in un contesto storico difficile, senza perdere di vista il focus

dello sviluppo della nostra Regione”.

Questa la definizione che Antonio Calligaris, capogruppo della

Lega e primo relatore per la maggioranza, ha dato all’Aula della

manovra di bilancio 2024-26 che sta per essere esaminata negli

articolati dei disegni di legge 9 (Collegata), 10 (Stabilit?

2024) e 11 (bilancio di previsione).

“I tre provvedimenti – gli ha fatto eco Alessandro Basso (FdI) da

secondo relatore per la maggioranza – si pongono in continuit?

con i dispositivi di bilancio dell’ultimo lustro proseguendo, in

questo modo, il percorso intrapreso nella precedente legislatura”.

“Poter disporre di cifre importanti ? frutto della solidit? dei

conti della Regione e in generale dello stato di salute

dell’economia del Friuli Venezia Giulia, come conferma la quota

in crescita di entrate tributarie”, ha aggiunto ai colleghi

relatori Mauro Di Bert (Fedriga Presidente) dopo aver ricordato

che “si tratta della prima manovra finanziaria della XIII

legislatura”.

Mentre per Andrea Cabibbo (FI), quarto e ultimo relatore per la

maggioranza “la manovra, imponente ed espansiva, volta a

sostenere tutti i comparti e di grande respiro sugli

investimenti, si pone in continuit? con le politiche di spesa

degli ultimi anni e rappresenta un segnale degli ottimi risultati

conseguiti dalla Regione in termini di competitivit? e di

attrattivit?. I fondi che contiene sono l’espressione del tessuto

sano della nostra regione”.

Le loro relazioni all’Assemblea si sono, poi, snodate in maniera

molto simile, ovvero riproponendo i contenuti finanziari dei tre

disegni di legge, partendo dal dato macroeconomico di oltre 600

milioni di euro manovrabili in pi? rispetto al bilancio 2023, per

un totale che va oltre i 5,7 miliardi.

“Mi soffermo a evidenziare la rilevanza di questo intervento

legislativo che mira a dare risposte concrete alle sfide

principali che riguardano il lavoro, la famiglia, la salute e

l’economia. La situazione attuale ? caratterizzata da incertezza

e l’obiettivo ? quello di fornire un supporto fondamentale per la

ripartenza, fungendo da motore trainante per le comunit? locali”,

ha chiuso Calligaris.

“I disegni di legge 9, 10 e 11 ci permettono di scorgere

un’ottima manovra, ricca non solo di risorse ma anche di buoni

propositi”, ha evidenziato Basso nella sua relazione, aggiungendo

una battuta per? anche su “un contesto parallelo notato sia in

narrazione sia in acquisizione di alcuni emendamenti, dove a

fianco di alcuni testi coraggiosi, altri non sono finalizzati al

bene costruttivo della collettivit?”, parlando poi di “mine

vaganti che tendono a non leggere la situazione come stabile, ma

a rappresentare lo scenario come differenete da quello reale”.

Di Bert ha desiderato “sottolineare il buon lavoro svolto da

tutte le Commissioni consiliari, ma anche il contributo ai lavori

portato dalle Opposizioni su alcune delle proposte di questa

manovra, che nel complesso mira a soddisfare le esigenze del

territorio”.

“In conclusione – ha detto Cabibbo, dopo aver fatto una commento

anche sulle ultime notizie legate alla via della seta – auspico

che i disegni di legge in esame possano ricevere il massimo

consenso da parte del Consiglio regionale in quanto, con questa

manovra, ? chiara la volont? della Maggioranza di individuare

politiche di carattere economico e sociale, in continuit? con

quanto realizzato nella precedente legislatura e ampiamente

premiato dal voto degli elettori del Friuli Venezia Giulia”.

