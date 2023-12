(AGENPARL) – lun 11 dicembre 2023 *REPORT, CALUNNIE INFONDATE SU URSO. GIOVINE (FDI): “È GIORNALISMO

D’INCHIESTA QUESTO?”Roma, 11/12/2023*

“Dopo aver diffamato il ministro Urso, coerenza e serietà imporrebbero a

Report di verificare la veridicità le posizioni dello stesso Magaldi, che

ha sostenuto l’appartenenza alla massoneria di presidenti della Repubblica,

presidenti del Consiglio, ministri, governatori della Banca d’Italia, sommi

pontefici, ecc. In caso contrario, avremmo assistito all’ennesimo tentativo

di delegittimazione di un esponente del governo Meloni, senza alcuna prova

documentale, per mezzo di calunnie infondate. È accettabile considerare

tutto questo giornalismo d’inchiesta? È servizio pubblico questo?”

È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia e membro delle

commissioni lavoro ed attività produttive, commercio e turismo, Silvio

Giovine.

——–

Per informazioni:

*On. Silvio Giovine*