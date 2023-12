(AGENPARL) – dom 10 dicembre 2023 Comunicato Stampa

Taranto, 10/12/2023

Lutto nel mondo agricolo: è venuto a mancare Mario Di Maggio

Lutto nel mondo agricolo: all’età di 84 anni è venuto a mancare Mario Di Maggio, figura importante dell’economia ionica, dirigente storico di Confagricoltura Taranto e della Federazione regionale vitivinicola di Confagricoltura Puglia.

Di Maggio ha rappresentato per anni l’organizzazione nel consiglio della Camera di Commercio di Taranto. Era una figura autorevole nel mondo agricolo e in particolare nel settore vinicolo. Ha contribuito in modo significativo alla crescita della nostra economia e ha assunto il ruolo di guida per il comparto in fasi storiche molto complesse. Confagricoltura Puglia e Confagricoltura Taranto si stringono attorno alla famiglia per la triste perdita.