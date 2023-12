(AGENPARL) – sab 09 dicembre 2023 Comunicato Stampa

Cossa (Commissione Insularità): “Risultato positivo dal Comitato delle Regioni, Serve pieno supporto del Governo Italiano per le politiche Insulari”

La politica di coesione e la politica di concorrenza rivestono una notevole importanza per la Sardegna. Le prime, in particolare, sono governate in Italia dall’articolo 119 della Costituzione, che oggi contiene il principio di insularità e fornisce un fondamentale strumento per affrontare le sfide specifiche legate all’insularità.

Il fatto che gli emendamenti proposti dalla Sardegna siano stati accolti rappresenta un importante riconoscimento delle esigenze uniche delle regioni insulari, che erano state quasi completamente trascurate, come evidenziato nell’8° Rapporto sulla Coesione Economica, Sociale e Territoriale della Commissione Europea.

Il Comitato ha riconosciuto che i territori insulari richiedono misure specifiche per superare le sfide che derivano dalla loro natura geografica, un segnale positivo per la Sardegna e per tutte le isole dell’UE, sottolineando l’importanza di una politica di coesione e di concorrenza equa e attenta alle peculiarità di questi territori.

Tuttavia, per garantire che questi progressi si traducano in risultati concreti, è essenziale il pieno supporto e l’impegno del Governo Italiano e da un’azione decisa e coordinata a livello nazionale, per assicurare che le politiche e i finanziamenti siano adeguatamente indirizzati e utilizzati, soprattutto per ciò che concerne gli aiuti di stato alle imprese che si occupano di trasporti, vitale per garantire una vera continuità territoriale.

Dobbiamo ottenere un approccio più equilibrato e inclusivo da parte dell’Unione Europea, riconoscendo l’importanza di adattare le strategie alle esigenze e ai problemi specifici dei territori insulari. È ora fondamentale che ci sia un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni coinvolte, per garantire che le necessità delle regioni insulari siano pienamente integrate nelle politiche dell’Unione.