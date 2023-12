Alla CCIAA d Agrigento il progetto per orientare i giovani verso il mondo del lavoro

(AGENPARL) – dom 03 dicembre 2023 Martedì 5 dicembre presso il Salone delle Conferenze della Camera di

commercio di Agrigento verrà presentato il progetto: “Competenze per le

imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro” a valere

del Fondo di Perequazione 2021-2022.

Di seguito il programma della giornata:

09.30 Saluti istituzionali

Giuseppe Termine – Commissario straordinario CCIAA di Agrigento

Giovanna Pisano – Dirigente IISS Nicolò Gallo di Agrigento

10.00 Apertura lavori

Santa Vaccaro – Segretario Generale Unioncamere Sicilia

10.30 Presentazione della Piattaforma nazionale Servizio Nuove Imprese

Caterina Pampaloni – Senior Project Manager – Unioncamere

Anna Maria Vitale – Promo Firenze AS CCIAA Firenze

Francesca Raso – Bergamo Sviluppo AS CCIAA Bergamo

11.30 Presentazione Sportello Territoriale del Servizio Nuove Imprese

presso la

CCIAA Agrigento

Riccardo Cacicia – Direttore Pro.Gest – Azienda Speciale CCIAA Agrigento

12.00 Dall’idea alla realizzazione: come sviluppare un progetto

imprenditoriale

Piero Mancuso – dipendente CCIAA di Agrigento

12.30 Best practices di imprese innovative del nostro territorio:

Up your shoot srl; MedsendX srl; Sneark srl; Az. Agricola Vella Gabriella

Fabio Cimino – Digital Specialist Pid Agrigento

Conclusioni: Gianfranco Latino – Segretario Generale CCIAA di Agrigento

