Il controllo dell’intelligenza artificiale può essere simile alle regole di non proliferazione nucleare – Putin

(AGENPARL) - ROMA, 24 Novembre 2023 - “Nel campo dell’intelligenza artificiale possiamo raggiungere soluzioni comuni accettabili per tutti e necessarie per tutti”, ha affermato il leader russo.

L’umanità può concordare principi comuni di controllo dell’intelligenza artificiale simili alle regole di non proliferazione nucleare, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza sull’intelligenza artificiale.

“L’umanità ha elaborato alcune regole relative all’uso delle tecnologie nucleari, comprese quelle in campo militare: la non proliferazione. Ha formulato le regole per la non proliferazione dei veicoli di consegna e delle tecnologie nucleari in quanto tali. Esistono tali regole. L’umanità ha siamo riusciti a creare questo. Nel campo dell’intelligenza artificiale, possiamo ottenere soluzioni comuni accettabili per tutti e necessarie per tutti”, ha affermato Putin.

Il suo punto di vista è stato sostenuto dal capo della Sberbank German Gref.

“Hai assolutamente ragione. Mi sembra che sia nell’interesse di tutte le persone, di tutta l’umanità, affrontare questo processo con un senso di grande responsabilità”, ha detto Gref. È certo che questo processo dovrebbe essere completamente controllato dalle persone.

Durante la discussione Putin ha ipotizzato che la soluzione migliore sarebbe quella di raggiungere accordi prima che possa emergere qualsiasi minaccia nel campo dell’intelligenza artificiale.

“Sapete quando questo sarà possibile? Quando tutti si sentiranno minacciati. Quando tutti si sentiranno minacciati dalla proliferazione incontrollata, dal lavoro incontrollato in questo settore, allora si manifesterà immediatamente la volontà di raggiungere accordi. Sarebbe meglio se ci fosse una consapevolezza comune Le minacce incombenti hanno portato alla voglia di negoziare”, ha detto Putin.