(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 **Si ricompone l’albero d’oro di Lucignano, Giani: “Adesso il

restauro”**

/Scritto da Sara Ghilardi, lunedì 25 settembre 2023 alle 16:29/

“Il ritrovamento dei 5 medaglioni originali del prezioso albero d’oro di

Lucignano costituisce un fatto di importanza straordinaria per la cultura

della nostra regione”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani

intervenendo alla conferenza stampa presso l’Opificio delle Pietre Dure di

Firenze in cui è stato dato l’annuncio del ritrovamento. “Adesso con il

contributo della Regione inizierà il restauro ad opera dell’Opificio, che

è il luogo dei grandi restauri italiani e che donerà nuovo splendore a

quest’opera di inestimabile valore”.

“L’albero della vita – ha sottolineato il presidente Giani – è un

simbolo che passa trasversalmente dalle religioni e dalle filosofie. Per

questo fu scelto anche come icona dell’Expo a Milano del 2015. Un

capolavoro di arte orafa di impressionante bellezza che non a caso si trova

a Lucignano, uno dei borghi più belli d’Italia. Ed è lì, nella sua sede

naturale, che potrà essere ammirato dopo il restauro. Ringrazio la sindaca

Roberta Casini, i carabinieri del nucleo Tpc con il comandate Claudio

Mauti, i soprintendenti Gabriele Nannetti ed Emanuela Daffra. Il gioco di

squadra ha reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo di questo

ritrovamento. La Regione è costantemente impegnata nella valorizzazione

dei capolavori che si trovano nei borghi di tutto il territorio nell’ottica

della Toscana diffusa”.