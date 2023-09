Il Regno Unito fa marcia indietro sulle principali politiche verdi

(AGENPARL) - ROMA, 24 Settembre 2023 - Il governo del Regno Unito ha annunciato questa settimana un nuovo approccio per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, allentando alcune delle politiche chiave in un momento in cui la crisi del costo della vita è al suo punto peggiore da una generazione e l’anno prossimo si profilano le elezioni generali.

Il primo ministro Rishi Sunak ha ritardato di cinque anni il divieto delle auto a benzina e diesel e ha abrogato le politiche volte a costringere i proprietari di case a costosi miglioramenti dell’efficienza energetica. L’obiettivo del Regno Unito di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 rimane intatto, ma non a “costi inaccettabili” per le famiglie, ha detto Sunak in un discorso a Downing Street mercoledì.

Mentre l’obiettivo di zero emissioni nette per il 2050 rimane, alcuni obiettivi intermedi e alcune politiche sono stati ritardati o abbandonati mentre i residenti (e gli elettori) del Regno Unito stanno cercando di far fronte a una crisi del costo della vita con i prezzi di cibo ed energia in rialzo mentre il Partito conservatore di Sunak è dietro ai laburisti nei sondaggi di circa 20 punti percentuali.

Sunak ha affermato che il Regno Unito deve cambiare il dibattito su come raggiungere lo zero netto, passando dai due estremi attuali a un dibattito più realistico.

“Questo dibattito ha bisogno di più chiarezza, non di più emozione”, ha affermato.

“Ora avremo un approccio più pragmatico, proporzionato e realistico che alleggerirà gli oneri sulle famiglie”, ha affermato il Primo Ministro.

Uno dei cambiamenti politici più specifici è il rinvio del divieto di vendita di nuove autovetture a benzina e diesel, dal 2030 al 2035.

Il Regno Unito ha aumentato del 50% le sovvenzioni in contanti per la sostituzione delle caldaie a gas nell’ambito del Boiler Upgrade Scheme, portandole a 9.210 dollari (7.500 sterline), ma “non costringeremo mai nessuno a smontare la caldaia esistente e sostituirla con una pompa di calore”, ha affermato Sunak.

Il governo non costringerà nemmeno i proprietari di case a effettuare costosi aggiornamenti per aumentare l’efficienza energetica delle loro case.

Il Primo Ministro ha anche confermato che il suo governo “non vieterà nuovo petrolio e gas nel Mare del Nord, il che ci lascerebbe semplicemente dipendenti dalla costosa energia importata da dittatori stranieri come Putin”.

Le associazioni dell’industria energetica hanno espresso preoccupazione per il fatto che il cambiamento delle politiche danneggerebbe ulteriormente la competitività del Regno Unito nell’attrarre investimenti nelle tecnologie verdi. Nel complesso, i produttori di automobili hanno avuto reazioni contrastanti, con alcuni che hanno accolto favorevolmente il rinvio del divieto di benzina e diesel al 2035 e altri che hanno criticato il governo per la mancanza di coerenza.

Ford UK, ad esempio, ha affermato che “l’obiettivo del Regno Unito entro il 2030 è un catalizzatore vitale per accelerare Ford verso un futuro più pulito”.

“La nostra attività ha bisogno di tre cose da parte del governo britannico: ambizione, impegno e coerenza. Un allentamento entro il 2030 minerebbe tutti e tre”, ha affermato Lisa Brankin, presidente di Ford UK.

Stellantis ha affermato che “chiarezza e ragionevole anticipazione sono importanti”, mentre Volkswagen Group UK ha osservato che “indipendentemente dagli aggiustamenti politici annunciati oggi, abbiamo urgentemente bisogno di un quadro normativo chiaro e affidabile che crei certezza del mercato e fiducia dei consumatori, compresi obiettivi vincolanti per lo sviluppo delle infrastrutture”. e incentivi per garantire la direzione dei viaggi”.

Simon Williams, capo della politica presso l’organizzazione automobilistica britannica RAC, ha descritto il ritardo del divieto come “deludente” e ha affermato che “rinviare il divieto dal 2030 al 2035 rischia di rallentare sia lo slancio che l’industria automobilistica ha accumulato nel passaggio ai propulsori elettrici e, infine, la diffusione dei veicoli elettrici”.

Emma Pinchbeck, amministratore delegato dell’associazione di categoria per l’industria energetica del Regno Unito, Energy UK, ha commentato il cambiamento nelle politiche net-zero,

“È strano citare i nostri progressi leader a livello mondiale nella riduzione delle emissioni e nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio e poi decidere che questo è un motivo per rallentare e rischiare di cedere quella posizione e quelle opportunità ad altri paesi”.

“Il Primo Ministro ha parlato anche dei costi per le famiglie, ma non si sottolinea mai abbastanza che ciò che ha colpito duramente le tasche delle persone negli ultimi 18 mesi – attraverso bollette energetiche record, il conseguente effetto sull’inflazione e il costo dei beni vivere – è stato il costo del petrolio e del gas. Rallentando gli sforzi per ridurre la nostra dipendenza, lasciamo la nostra economia e la nostra gente in balia dei combustibili fossili volatili e costosi più a lungo”, ha aggiunto Pinchbeck.

Dan McGrail, amministratore delegato dell’associazione RenewableUK , ha dichiarato :

“Gli annunci di oggi metteranno senza dubbio a dura prova la fiducia degli investitori, poiché molti leader delle tecnologie verdi sono ora nervosi per la crescente incertezza sulle politiche di zero emissioni nel Regno Unito”.

“Il governo dovrà delineare misure chiare per ripristinare la fiducia del mercato nella Dichiarazione d’Autunno, anche per garantire di poter competere con Stati Uniti, Europa e Cina per gli investimenti in un momento in cui la corsa globale per costruire nuovi progetti di energia rinnovabile non è mai stato così intenso”, ha osservato McGrail.