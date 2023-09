Annullamento tappa Giro Handbike, nota congiunta del Comune e Comitato provinciale Federciclismo

(AGENPARL) – dom 24 settembre 2023 Il Comune e Federciclismo, insieme, si scusano con gli atleti e con la

cittadinanza per l’annullamento all’ultimo minuto della tappa piacentina

del Giro d’Italia Handbike che era in programma questa mattina con partenza

alle 11 dal Pubblico passeggio.

La presidente del Comitato provinciale di Piacenza della Federazione

ciclistica italiana Barbara Barbieri e l’assessore allo Sport Mario Dadati

si assumono la responsabilità del mancato raggiungimento del numero

adeguato di volontari da adibire alla sicurezza stradale sul percorso

cittadino che gli atleti avrebbero dovuto affrontare.

Il reperimento e la gestione dei volontari in questione, in virtù degli

accordi presi, erano in capo a Federciclismo che tuttavia, per gravi e

imprevedibili problemi personali che purtroppo hanno coinvolto i vertici

del Comitato, non è stata in grado di garantire questa mattina la presenza

del personale volontario concordato.

«Mi dispiace enormemente per l’accaduto – afferma la presidente Barbieri -,

eravamo pronti e avevamo già ottenuto l’adesione di tanti volontari.

Sfortunatamente, per una serie di eventi imprevedibili e per un disguido di

comunicazione, non siamo riusciti a garantire la presenza adeguata».

«Mi assumo tutta la responsabilità per il mancato controllo e per il

problema di coordinamento che purtroppo si è verificato – dice l’assessore

Dadati – Sono sinceramente dispiaciuto per l’annullamento di un evento

sportivo a cui personalmente tenevo molto. Chiedo scusa agli atleti, agli

appassionati, ai tifosi e ai piacentini».