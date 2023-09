Aumenta la tensione tra Polonia ed Ucraina

(AGENPARL) - ROMA, 21 Settembre 2023 - Le relazioni si sono interrotte a causa delle crescenti controversie sul grano ucraino.

La Polonia, dopo aver affrontato le critiche dell’Ucraina per non aver aderito alla scelta dell’UE di rimuovere l’embargo sui cereali nei confronti dell’Ucraina, ha recentemente dichiarato che si asterrà dal fornire armi aggiuntive all’Ucraina in risposta alle obiezioni.

Le relazioni sono arrivate a un punto di rottura con Varsavia, che ha difeso e sostenuto il suo vicino contro la Russia.

Dall’inizio della guerra con la Russia, iniziata nel febbraio 2022, la Polonia è stata un importante alleato e fornitore di armi per Kiev. Varsavia ha anche ospitato quasi 2 milioni di rifugiati ucraini.

Ma i rapporti si sono incrinati a causa delle crescenti controversie sul grano ucraino.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato che il suo Paese ha deciso di dare priorità alla difesa e, di conseguenza, cesserà le spedizioni di armi all’Ucraina in una dichiarazione del 20 settembre.

La Polonia aveva inviato all’Ucraina più di 300 carri armati, lanciarazzi multipli, sistemi missilistici terra-aria, sistemi di artiglieria semoventi, sistemi missilistici aria-aria, droni, sistemi di difesa aerea portatili, munizioni, obici e oltre 40.000 elmetti .

La decisione della Polonia è arrivata dopo il discorso di Volodymyr Zelenskyy all’inizio di questa settimana all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quando ha accusato segmenti d’Europa di consentire le esportazioni di grano a beneficio della Russia.

Dopo la chiusura delle rotte marittime del Mar Nero precedentemente utilizzate in seguito all’inizio della guerra, i territori dell’UE erano diventati una via di transito cruciale e un punto di esportazione per il grano ucraino.

A maggio, l’UE ha imposto restrizioni alle importazioni a Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia per proteggere gli agricoltori locali dal calo dei prezzi.

Le misure consentivano il transito attraverso i cinque paesi ma impedivano la vendita dei prodotti sul mercato locale.

Ma il 15 settembre la Commissione europea ha annunciato la fine del divieto di importazione e ha affermato che le distorsioni del mercato nei cinque paesi membri confinanti con l’Ucraina erano state eliminate.

Polonia, Ungheria e Slovacchia avevano annunciato la loro opposizione alla decisione.

Zelenskyj ha espresso nel suo discorso la preoccupazione “preoccupante” per il fatto che alcuni in Europa “recitano la solidarietà in un teatro politico”.

“Anche se può sembrare che recitino i loro ruoli, in realtà stanno aiutando un attore di Mosca a salire sul palco”, ha detto.

Le osservazioni di Zelenskyj hanno suscitato una risposta rabbiosa da parte della Polonia e l’ambasciatore ucraino a Varsavia è stato convocato al ministero degli Esteri.

Lo sviluppo più significativo che ha causato problemi alla Polonia è stata la denuncia dell’Ucraina all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) contro i paesi che non acquistavano grano dall’Ucraina.

Il primo ministro Morawiecki ha rilasciato due importanti dichiarazioni il 20 settembre, mettendo in guardia i funzionari ucraini.

“Avverto le autorità ucraine che se intensificano il conflitto in questo modo, aggiungeremo altri prodotti al divieto di importazione sul suolo polacco”, ha detto a Polsat News.

“Non invieremo più armi all’Ucraina perché ora ci stiamo armando con le armi più moderne”, ha detto più tardi quel giorno.

Mentre la Polonia si avvicina alle elezioni parlamentari del 15 ottobre e ad un referendum di quattro domande, alcuni ambienti sui social media sostengono le azioni, mentre altri accusano il governo di adottare approcci populisti prima delle elezioni.