RALLENTAMENTI AL SISTEMA INFORMATICO, TECNICI AL LAVORO

Sono in corso accertamenti per stabilire la causa all’origine dei rallentamenti nei sistemi gestionali Apss che hanno comportato, negli ultimi giorni, ritardi nell’erogazione di alcuni servizi coinvolgendo principalmente gli sportelli accettazione prelievi e casse dell’Apss. I tecnici stanno lavorando per risolvere quanto prima la problematica e ridurre al minimo le conseguenze del disservizio.

Nel dettaglio, si stanno verificando rallentamenti nelle fasi di accettazione e cassa dei prelievi del sangue e delle visite specialistiche. I tempi di ripristino della piena funzionalità del servizio non sono al momento noti; i tecnici dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sono impegnati per ridurre al minimo le conseguenze del disservizio. Apss si scusa per i disagio arrecato ai cittadini.