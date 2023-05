Università di Sassari – Conferenza stampa nuova continuità territoriale

(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 Gentili Colleghe e Colleghi, scusandomi per il poco anticipo, dovuto ad un problema organizzativo risolto solo ora, vi comunico che domani venerdì 19 maggio, alle ore 11,30, presso la sala consiliare dell’Università, in piazza Università, piano terra, si terrà la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge “Mobilità ulteriore della Sardegna” elaborata sui risultato del lavoro del Gruppo di lavoro sui trasporti voluto dal Rettore dell’Università, Prof. Gavino Mariotti.

Presenzieranno il Rettore Gavino Mariotti, l’Assessore ai trasporti della Regione Antonio Moro, i professori Michele Comenale Pinto e Omar Chessa. In collegamento presenzieranno il presidente dell’Enac, Pier Luigi Di Palma e il presidente della Regione Christian Solinas.

La proposta sulla nuova continuità sarà la base di una ulteriore proposta per la revisione delle norme europee che regolamentano attualmente il settore.

È particolarmente gradita la vostra presenza.

Grazie

Alberto M. Pintus

Valentina Guido Addetta Stampa

Alberto M. Pintus