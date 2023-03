MICHELE DRESSADORE A PIAZZA PARLAMENTO (LC NETWORK) PARLA DI SICUREZZA

(AGENPARL) – ROMA gio 23 marzo 2023

Sindacato Autonomo di Polizia – Il SAP e’ un’associazione libera, autonoma, indipendente

Come nasce il Sindacato Autonomo di Polizia? Quali sono le sue priorità e le sfide per i prossimi mesi? Michele Dressadore, ne ha parlato a Piazza Parlamento. Partendo dalle origini del Sindacato nel 1976 nell’ambito del movimento per la smilitarizzazione della Polizia con l’obiettivo di garantire maggiori tutele ai poliziotti senza alcuna influenza politica. Dal ricordo del padre nobile dell’iniziativa che fu Indro Montanelli, allora direttore di “Il Giornale”, che pubblicò diversi articoli per supportare la nascita del sindacato autonomo per avvicinare la Polizia alle persone fino alle sfide di oggi. Carenza dell’organico, le battaglie del SAP e molto altro nella puntata di 25 minuti che è andata in onda ieri sera sul canale 820 di Sky. Oggi una delle […]

