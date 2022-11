(AGENPARL) – mar 15 novembre 2022 CCNL GOMMA PLASTICA. APERTA A ROMA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO

Si è aperta oggi a Roma la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore gomma plastica che interessa oltre 140 mila dipendenti in circa 5500 aziende.

Prendendo la parola i rappresentanti dei sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno espresso la necessità che la trattativa di rinnovo possa essere chiusa celermente per dare una risposta salariale certa ai lavoratori in un periodo così difficile, soprattutto per i riflessi dell’aumento del costi della vita. Contestualmente le segreterie nazionali dei tre sindacati hanno ribadito che “I tempi del confronto dovranno essere brevi anche per far fronte alle sfide che lo scenario difficile della ripresa dalla pandemia e del rilancio dell’economia attraverso il pnrr ci pone di fronte in questo settore”.

“Apprezziamo – hanno proseguito – la volontà di chiudere velocemente il rinnovo contrattuale espressa dalla Federazione Gomma Plastica. Siamo inoltre convinti che la strada dell’ avanzamento delle relazioni industriali sia quella da perseguire, come dimostrato durante la fase pandemica, per raggiungere l’obiettivo comune del rilancio del settore, cogliendo le sfide che la transizione tecnologica, digitale ed ecologica ci presenterà, ma nell’ottica della buona e qualificata occupazione ”.

